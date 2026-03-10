CECCANO, OPEN DAY PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA

Servizi ai cittadini: iniziativa per facilitare il rilascio della Carta d’Identità Elettronica.
Il Comune di Ceccano organizza per sabato 14 marzo 2026 un Open Day dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Per l’occasione l’Ufficio Anagrafe, situato in Piazza Municipio n. 1, effettuerà un’apertura straordinaria dalle ore 8.30 alle ore 13.00, riservata ai cittadini residenti nel Comune di Ceccano.
L’iniziativa nasce per facilitare il passaggio dalla carta d’identità cartacea alla Carta d’Identità Elettronica, documento destinato a sostituire progressivamente il formato tradizionale e ormai utilizzato anche come strumento di accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli interessati possono contattare l’Ufficio Anagrafe al numero 0775 622399 negli orari indicati.
L’Amministrazione comunale invita i cittadini interessati ad approfittare di questa opportunità per aggiornare il proprio documento in modo semplice e veloce.