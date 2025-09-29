CECCANO – OCCHIO AD ABBANDONARE I RIFIUTI

Nelle scorse settimane a Palazzo Antonelli, il Delegato all’ambiente Colombo Massa, ha indetto una riunione alla quale hanno presenziato i Carabinieri, i Carabinieri Forestali, la Polizia Locale e i tecnici del comune preposti ai servizi informatici del secondo settore.

Oggetto della riunione: il fastidioso e incivile abbandono dei rifiuti.

Tante le novità.

Il recente decreto legge 116 dell’8 agosto 2025, potenzia gli strumenti di prevenzione e di controllo sul territorio e, tra l’altro, prevede:

  • un inasprimento delle sanzioni (fino a 18.000 euro);
  • la possibilità di utilizzare le immagini di videosorveglianza, superando le difficoltà legate alla mancata contestazione immediata, al fine di sanzionare chi abbandona rifiuti sia da veicoli in movimento che in sosta;
  • la sospensione della patente di guida per chi abbandona rifiuti utilizzando un veicolo a motore. Per i rifiuti non pericolosi la sospensione è da 1 a 4 mesi, per reati più gravi da 3 a 9 mesi e confisca del mezzo.

Un altro importante strumento di controllo sarà il Drone che la Regione darà in dotazione, tra gli altri, anche al Comune di Ceccano. Attualmente n. 2 operatori della Polizia Locale stanno ultimando il relativo corso di formazione. Sarà uno strumento importantissimo sia per la sicurezza che per il controllo del territorio in ambito ambientale.

Un’altra novità è la recentissima Legge regionale (approvata dal Consiglio Regionale il 10 settembre u.s.) e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 78 del 23 settembre 2025 che istituisce il Servizio volontario di vigilanza ecologica (Guardie Ecologiche Volontarie). I volontari delle associazioni ambientaliste, che affiancheranno gli organi preposti, verranno inseriti in un albo regionale dopo aver seguito un percorso formativo riconosciuto; svolgeranno attività di vigilanza, segnalazione di abusi ambientali e progetti di educazione ecologica.

In ultimo, spiega il Delegato Massa, a breve, l’Ente fornirà alle Forze di Polizia un importante numero di fototrappole che verranno utilizzate in molte zone del territorio e in particolare nei siti maggiormente attenzionati, dove sono stati registrati frequenti casi di abbandono.

L’Amministrazione intende mettere in campo, in coordinamento con gli organi preposti, tutto quello che è nelle proprie possibilità al fine di arginare questo malcostume e chiede anche la collaborazione dei cittadini affinché segnalino alle autorità competenti comportamenti incivili che danneggiano tutti.

Non è più tollerabile che la nostra comunità sia in balia di pochissimi soggetti che, con i loro comportamenti incivili, inquinano il nostro territorio a danno della totalità dei ceccanesi che esercitano il proprio dovere differenziando e conferendo i rifiuti in maniera corretta.

RESPONSABILITA’ E CONSAPEVOLEZZA. OGNI AZIONE CHE SI COMPIE HA UN IMPATTO. ESSERE CONSAPEVOLI DELLE PROPRIE SCELTE VUOL DIRE ASSUMERSI LA RESPONSABILITA DELLE CONSEGUENZE, SIA POSITIVE CHE NEGATIVE.

Il Sindaco Dott. Andrea Querqui

