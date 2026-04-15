Ceccano, nuovo Open Day per la carta d’identità elettronica

Sabato 18 aprile la nuova apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe per le richieste di Cie. L’iniziativa, previa prenotazione, è rivolta esclusivamente ai residenti.

Il Comune di Ceccano programma un nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica per sabato 18 aprile 2026. In giornata è prevista l’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe, in piazza Municipio, n.1, dalle ore 8.30 alle 13, e dalle ore 14.30 alle ore 17.

L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai cittadini residenti nella città di Ceccano. Si ricorda che a partire dal 3 agosto 2026, per effetto del Regolamento Europeo n. 1157/2019, e successivo parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 7 agosto 2025, la carta d’identità rilasciata su modello cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata nel documento, cesserà di essere valida, sia per l’espatrio che nel territorio nazionale.

I possessori di carte d’identità cartacee possono chiederne la sostituzione con la Cie (Carta d’Identità elettronica). In occasione dell’Open Day, fino a esaurimento delle disponibilità, è obbligatorio prenotarsi chiamando il numero di telefono 0775.622399 nei seguenti orari: mercoledì 15 e venerdì 17 aprile, dalle ore 9 alle 12.30; giovedì 16 aprile, dalle ore 15.30 alle 17.30.

Per richiedere la Cie occorre una fototessera recente, la tessera sanitaria e, se non scaduta, la carta d’identità cartacea. Per il rilascio ai minori della carta d’identità, valida per l’espatrio, è necessario l’assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci, allegando copia di un proprio documento di identità.