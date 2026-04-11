Ceccano, nuovo evento “Plastic free”: clean-up nel quartiere di via dell’Olmo

Il sindaco Querqui riceve in municipio Giorgia Pizzuti, referente dell’associazione di volontariato. Dall’11 aprile ripartono le pulizie straordinarie, anche in collaborazione con l’associazione “Retake”.

Prosegue l’intesa tra Comune di Ceccano e “Plastic free”, associazione di volontariato impegnata nella salvaguardia dall’inquinamento da plastica e altri rifiuti. Il sindaco, Andrea Querqui, ha tenuto a ricevere in municipio Giorgia Pizzuti, referente locale da settembre scorso, in vista dei nuovi eventi di clean-up.

Si ripartirà sabato 11 aprile, alle ore 9.30, con le pulizie straordinarie del quartiere di via dell’Olmo e dintorni. È possibile iscriversi online per segnalare la propria partecipazione, seguendo le indicazioni di “Plastic free”. L’appuntamento è fissato al numero civico 6.

«“Plastic Free” – dichiara il sindaco Querqui – è una delle realtà territoriali che dimostrano la forza motrice della cittadinanza attiva per il miglioramento della qualità della vita in città. L’Amministrazione comunale è lieta di proseguire con questo lavoro di squadra, in base a un accordo già rinnovato e destinato a essere potenziato nel tempo».

«Non è solo una mattinata di pulizia – aggiunge la referente Pizzuti -. È un’occasione per riconnettersi con la natura e per agire concretamente per il pianeta. Insieme possiamo fare la differenza. Siamo soddisfatti della conferma dell’accordo tra “Plastic free” e Comune di Ceccano. Sono in arrivo altri eventi nelle prossime settimane, anche in collaborazione con l’associazione “Retake Ceccano”».