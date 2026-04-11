Ceccano, nuovo evento “Plastic free”: clean-up nel quartiere di via dell’Olmo

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Il sindaco Andrea Querqui con Giorgia Pizzuti Plastic Free
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Il sindaco Querqui riceve in municipio Giorgia Pizzuti, referente dell’associazione di volontariato. Dall’11 aprile ripartono le pulizie straordinarie, anche in collaborazione con l’associazione “Retake”.

Prosegue l’intesa tra Comune di Ceccano e “Plastic free”, associazione di volontariato impegnata nella salvaguardia dall’inquinamento da plastica e altri rifiuti. Il sindaco, Andrea Querqui, ha tenuto a ricevere in municipio Giorgia Pizzuti, referente locale da settembre scorso, in vista dei nuovi eventi di clean-up.

Si ripartirà sabato 11 aprile, alle ore 9.30, con le pulizie straordinarie del quartiere di via dell’Olmo e dintorni. È possibile iscriversi online per segnalare la propria partecipazione, seguendo le indicazioni di “Plastic free”. L’appuntamento è fissato al numero civico 6.

«“Plastic Free” – dichiara il sindaco Querqui – è una delle realtà territoriali che dimostrano la forza motrice della cittadinanza attiva per il miglioramento della qualità della vita in città. L’Amministrazione comunale è lieta di proseguire con questo lavoro di squadra, in base a un accordo già rinnovato e destinato a essere potenziato nel tempo».

«Non è solo una mattinata di pulizia – aggiunge la referente Pizzuti -. È un’occasione per riconnettersi con la natura e per agire concretamente per il pianeta. Insieme possiamo fare la differenza. Siamo soddisfatti della conferma dell’accordo tra “Plastic free” e Comune di Ceccano. Sono in arrivo altri eventi nelle prossime settimane, anche in collaborazione con l’associazione “Retake Ceccano”».

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