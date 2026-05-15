Ceccano, nuova guida per la Pro Loco: Davide Cerroni eletto presidente

La Pro Loco di Ceccano rinnova il proprio direttivo e si prepara ad affrontare una nuova fase di attività, nel segno della continuità, della collaborazione e della partecipazione del territorio.

Il nuovo gruppo dirigente raccoglie il testimone del proficuo lavoro svolto negli ultimi anni dal direttivo presieduto da Danilo Diana, con l’obiettivo di proseguire il percorso intrapreso con rinnovato entusiasmo, impegno e spirito di servizio verso la città.

A guidare la Pro Loco sarà il nuovo presidente Davide Cerroni, affiancato dalla vicepresidente Isabella Spinelli e dalla segretaria Serena Pizzuti.

“L’obiettivo sarà quello di costruire una Pro Loco sempre più aperta, partecipata e vicina alla comunità”, dichiara il presidente Cerroni, “confidando nella piena collaborazione delle associazioni e dei comitati del territorio, dell’amministrazione comunale e di tutta la popolazione ceccanese”.

Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani di Ceccano, che nella Pro Loco potranno trovare uno spazio sicuro, creativo e inclusivo in cui esprimersi e mettersi in gioco attraverso attività culturali, artistiche, musicali, sociali, ambientali e percorsi di rinnovamento capaci di portare nuove idee, energie e visioni per il futuro della città.

Il nuovo direttivo assicura inoltre piena collaborazione e supporto agli eventi cardine del calendario ceccanese, già brillantemente affermati nel territorio, come il Festival Francesco Alviti, che quest’anno offrirà un ricco programma di appuntamenti per tutto il mese di giugno, e “Il Borgo diventa Presepe”, tra le manifestazioni più attese del calendario natalizio cittadino, senza dimenticare il sostegno a tutti gli eventi culturali proposti dalle numerose associazioni che, con impegno e passione, arricchiscono costantemente la rete culturale del territorio.

Il primo importante appuntamento a cui il nuovo direttivo si dedicherà sarà l’Infiorata del 6 e 7 giugno, manifestazione che quest’anno sarà fortemente incentrata sulla dimensione artistica e culturale e avrà come tema centrale il dialogo.

Per l’occasione, la Pro Loco invita a partecipare tutte le realtà associative del territorio, le scuole, i gruppi organizzati e i singoli cittadini, affinché l’Infiorata possa diventare un momento autentico di condivisione, incontro e crescita collettiva per l’intera comunità.

La Pro Loco di Ceccano guarda al futuro con entusiasmo, pronta a costruire iniziative innovative e inclusive capaci di coinvolgere tutte le generazioni.