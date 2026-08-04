Ceccano, Note nei borghi: musica di qualità in città

La manifestazione, nei cartelloni Ceccano Estate e Provincia Creativa, ha visto come protagonisti il baritono Iacobone, il soprano Arciero e il pianista Cellucci. Il sindaco Querqui: «Continuiamo a investire sulla Cultura».

Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata di “Note nei Borghi” nella Villa Comunale, nel cuore verde della città. È un evento, quello del 1° agosto scorso, rientrante nei cartelloni di Ceccano Estate e Provincia Creativa.

Applausi a non finire per i tre protagonisti del concerto: il baritono Cesidio Iacobone, il soprano Carla Arciero e il pianista Giacomo Cellucci. «Grazie a Provincia Creativa – così il sindaco Querqui – per aver promosso questa iniziativa in città e un ringraziamento in particolare al consigliere provinciale Luigi Vacana, delegato alla Cultura, per l’impegno costante nella sua diffusione della Bellezza in tutta la Ciociaria». .

«La forza della rete – continua il primo cittadino di Ceccano – è proprio quella di creare un sistema capace di attrarre persone, far conoscere le eccellenze nei nostri borghi e generare nuove opportunità per le comunità locali. Con Alessandro Ciotoli, assessore alle Politiche Culturali, e Cristina Micheli, consigliera delegata al Turismo, abbiamo creduto nel valore di questo appuntamento come occasione di promozione del territorio e di crescita della nostra offerta culturale».

L’Amministrazione Querqui, infine, esprime gratitudine alla Pro Loco Ceccano, per la consueta collaborazione, e agli straordinari artisti che hanno donato musica di qualità al pubblico presente. «Continuiamo a investire sulla Cultura – conclude Querqui – e sulla collaborazione con gli altri Enti territoriali per rafforzare l’identità delle nostre Comunità. Stavolta note pregiate nel borgo di Ceccano».