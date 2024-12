CECCANO, NESSUNA GUERRA VALE LE LACRIME DEI BAMBINI...

Oggi, domenica 1 dicembre alle ore 15 , in contrada Callami a Ceccano , verranno rucordati i BAMBINI DI CALLAMI , morti il 1 dicembre 1951 a causa dell’ esplosione di un ordigno bellico.

A loro memoria gli abitanti della contrada e tanti altri cittadini hanno voluto erigere un monumento proprio nel luogo in cui morirono.

L’ iniziativa รจ patrocinata dalla Rete di Associazioni coordinata dalla Pro- Loco e rientra nel calendario dei “I Giorni dell’Ira ” che ha ricordato tutti i momenti del tragico passaggio della guerra a Ceccano 80 anni fa.

Domenica 8 dicembre poi nella chiesa di Santa Maria a Fiume alle ore 17,30 sarร celebrata una messa in loro suffragio e per tutti i bambini vittime delle guerre

Confidiamo nella partecipazione dei i cittadini

Chi vorrร il 1 dicembre all’inaugurazione del monumento, alle ore 15, potra portare un fiore.

COMUNICATO STAMPA

Correlati