Ceccano – Nella notte di Capodanno, esplode colpi di fucile: denunciato 50enne del luogo

Nella notte di Capodanno in Ceccano, i militari della locale Stazione, sorprendevano e deferivano un 50enne del luogo mentre, dal balcone della sua abitazione, esplodeva colpi di fucile per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. L’immediato intervento dei militari permetteva di recuperare e sequestrare l’arma utilizzata unitamente a sei bossoli cal.12 appena esplosi. Contestualmente gli operanti procedevano al ritiro di ulteriori sei armi comuni da sparo, con il relativo munizionamento, regolarmente detenute e della licenza di porto d’armi. L’uomo veniva deferito in stato di libertà per il “reato di accensioni ed esplosioni pericolose”.

