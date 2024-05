Ceccano, musica ed amicizia, 14 serate per il Festival Francesco Alviti dal 5 giugno al 6 luglio

14 serate, dal 5 giugno al 6 luglio, due orchestre, una serata d’opera dedicata a Puccini, nel centenario della morte, due orchestre da camera, l’ensemble di percussionisti, un grande organista al Catarinozzi 1736, un concerto di pianoforte, una band, due cori per la festa liturgica di S. Giovanni, uno spettacolo teatrale, strumenti d’epoca e due marching band, una delle quali proveniente dal Centro America, San Salvador. E’ questo l’interessante programma che connota la XVI edizione del Festival Francesco Alviti, festa della musica e dell’amicizia, nel nome e nel ricordo del giovane percussionista, stroncato dalla malattia contro cui aveva vanamente lottato. Furono i suoi amici a volere la musica per ricordarlo e le serate del Festival a lui dedicato continuano ad essere il frutto bellissimo in cui quella tragedia si è trasformata. Piazza S. Giovanni a Ceccano si accinge a diventare, per la sedicesima volta, il palcoscenico in cui oltre 400 artisti ricorderanno il loro amico scomparso nel 2009, per l’amore della musica e per l’amicizia. Il Festival è organizzato dall’Associazione Francesco Alviti e della Proloco di Ceccano con la rete delle Associazioni, insieme al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Al m° Mauro Gizzi è affidata la direzione artistica del Festival, che è patrocinato dalla Provincia di Frosinone, con Provincia Creativa, e dal Comune di Ceccano. Nei prossimi giorni il programma dettagliato.

COMUNICATO STAMPA