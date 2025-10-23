Ceccano, mezzo milione di euro per riasfaltare 13 strade: il progetto del Comune tra i primi in Regione

Ceccano – Nuovo passo avanti per la viabilità cittadina. La Regione Lazio ha valutato positivamente il progetto presentato dal Comune di Ceccano per la sistemazione e il rifacimento dell’asfalto su 13 strade comunali, dichiarandolo ammissibile al finanziamento da 400 mila euro.

L’annuncio è stato dato dall’assessore ai Lavori pubblici Giulio Conti attraverso il suo profilo Facebook, sottolineando la soddisfazione per un risultato che premia la qualità del lavoro svolto dagli uffici tecnici. Il progetto, predisposto dal Comune e promosso dal sindaco Andrea Querqui, si è classificato al secondo posto tra oltre 350 proposte presentate alla Regione Lazio, ottenendo 90 punti, ben al di sopra del punteggio minimo di 50 richiesto per l’ammissibilità, come si legge nel bollettino regionale.

Il finanziamento regionale sarà integrato dal Comune di Ceccano con ulteriori 100 mila euro provenienti dal bilancio comunale, per un investimento complessivo di mezzo milione di euro destinato al miglioramento della rete stradale.

Un intervento atteso da anni, che punta a rendere più sicura e scorrevole la circolazione nei quartieri cittadini, con lavori che interesseranno alcune delle arterie più trafficate del territorio.

