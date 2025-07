Ceccano: Mercoledì 9 Piero Dorfles da Sinestesia per il Festival Alviti

Per il FestivaL Francesco Alviti mercoledì 9 Luglio alle ore 18 da Sinestesia a Ceccano si terrà la presentazione del libro di Piero Dorfles “Ambimblè Rime e riti dei giochi di strada ” edito da Manni Editore.

Dorfles È giornalista e critico letterario. È stato autore e conduttore di diversi programmi radiofonici e televisivi per la Rai.

Per oltre vent’anni ha affiancato i conduttori di Per un pugno di libri su Rai 3.

Ha pubblicato vari libri sulla comunicazione e la letteratura, tra cui Carosello (Il Mulino, 1998), Il ritorno del dinosauro (Garzanti, 2010), I cento libri che rendono più ricca la nostra vita (Garzanti, 2014), Le palline di zucchero della Fata Turchina (Garzanti, 2018), Il lavoro del lettore (Bompiani, 2021). L’ultimo è il memoir Chiassovezzano (Bompiani, 2024). Piero Dorfles racconta i giochi, che erano soprattutto di gruppo: tana liberatutti, le biglie, dire fare baciare lettera testamento, facciamo che ero, campana, lo schiaffo del soldato, la lippa, rubabandiera, le belle statuine e tanti altri.

Accanto ad essi, raccoglie le conte che li accompagnavano: filastrocche, poesiole spesso surreali e apparentemente senza significato, ispirate al lavoro, alle fiabe, alla parodia della vita adulta.

Dorfles riflette su come i giochi collettivi siano fondamentali nella formazione di un individuo: perché insegnano a confrontarsi con gli altri stabilendo regole e rispettandole, in un contesto in cui si è tra pari e le differenze di censo non contano; perché sono strumenti per sviluppare la creatività, la fantasia e anche un senso di indipendenza e responsabilità; perché consentono al bambino di trovare un proprio ruolo e affermare sé stesso.

Ne risulta l’affresco di un mondo perduto solo in parte, che forse non sarebbe così difficile ritrovare.

L’evento è moderato dallo scrittore Diego Protani e dialogheranno con Dorfles il prof. Pietro Alvti e Francesco Ruggiero ,assessore del comune di Ceccano.