Ceccano – Marocchinate, la memoria arriva in Parlamento

La memoria delle vittime delle Marocchinate approda nelle istituzioni nazionali con un momento di forte valore civile. Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, e la consigliera comunale Federica Maura hanno partecipato alla Camera dei Deputati a un incontro dedicato agli stupri di guerra avvenuti nel Basso Lazio nel maggio del 1944, promosso dalla vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera, Ilaria Fontana.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per riportare al centro dell’attenzione una delle pagine più dolorose della storia del territorio, attraverso testimonianze, approfondimenti storici e riflessioni sul valore della memoria collettiva.

Il sindaco Querqui ha sottolineato come la partecipazione all’evento abbia avuto un significato profondo, ricordando che custodire il ricordo di quei fatti non significa alimentare divisioni, ma rafforzare i principi della pace, della libertà e del rispetto della dignità umana. Un messaggio che, secondo il primo cittadino, assume ancora oggi un’importanza fondamentale per le nuove generazioni.

Parole di apprezzamento sono state espresse anche nei confronti dell’onorevole Ilaria Fontana per aver promosso un’iniziativa istituzionale dedicata a una tragedia che ha segnato profondamente il territorio ciociaro. Un ringraziamento è stato rivolto inoltre agli studiosi, agli organizzatori e a quanti continuano a lavorare affinché il sacrificio delle vittime e la loro storia non vengano dimenticati.

L’incontro a Montecitorio conferma l’impegno delle istituzioni nel mantenere viva la memoria di eventi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del Basso Lazio, trasformando il ricordo in uno strumento di consapevolezza e responsabilità per il futuro.