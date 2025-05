Ceccano, Maliziola torna in campo: coalizione civica per le amministrative

A Ceccano si apre ufficialmente la sfida elettorale per le amministrative con il ritorno in campo di Manuela Maliziola. L’ex sindaco si propone alla guida di una coalizione civica composta da tre liste: Ceccano al Centro, Vivere Ceccano e Progetto in Comune. Un fronte svincolato dai partiti, ma chiaramente ispirato ai valori del centro-sinistra.

Determinata a riprendere il cammino interrotto nel 2014, quando la sua amministrazione fu sfiduciata anticipatamente proprio dai partiti che l’avevano sostenuta, Maliziola si ripresenta con un programma che guarda al futuro partendo da un’idea concreta di presente. Il primo punto è chiaro: “Legalità, trasparenza e partecipazione” sono le basi su cui intende ricostruire il rapporto tra cittadini e istituzioni.

La proposta programmatica si articola su più fronti: dalla sicurezza urbana al riassetto della macchina amministrativa, dal reperimento dei fondi europei alle politiche sociali e giovanili. Ampio spazio anche a cultura, turismo, istruzione e ambiente, senza tralasciare temi chiave come opere pubbliche, sanità territoriale, urbanistica, mobilità sostenibile, occupazione e gestione del cimitero.

«Non sono una che molla», avrebbe confidato Maliziola a chi la conosce bene. E la sua candidatura sembra confermare una volontà ferma di tornare protagonista della vita pubblica cittadina, con l’obiettivo di guidare Ceccano verso una nuova stagione amministrativa fondata sull’impegno civico e su una visione di sviluppo condivisa.