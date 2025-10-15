Ceccano – Lutto nella Protezione Civile: è scomparso Tonino D’Annibale, storico presidente del gruppo comunale

La città di Ceccano piange la scomparsa di Tonino D’Annibale, per tutti “Manetta”, figura storica della Protezione Civile comunale e punto di riferimento per l’intera comunità. Tonino si è spento il 15 ottobre 2025, presso l’Hospice “Casa delle Farfalle” di Isola del Liri, all’età di 66 anni.

La notizia della sua scomparsa ha destato profonda commozione non solo a Ceccano, ma in tutta la provincia, dove era conosciuto e stimato per la sua dedizione, la generosità e il costante impegno al servizio degli altri.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. Tra questi, quello della Protezione Civile della Regione Lazio, condiviso dal consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, che ha espresso la vicinanza dell’intero corpo regionale alla famiglia D’Annibale e ai volontari di Ceccano.

“La Protezione Civile della Regione Lazio si unisce al dolore della famiglia di Tonino D’Annibale per la sua prematura scomparsa. Tonino era Presidente della Protezione Civile di Ceccano e un esempio di dedizione e altruismo” – si legge nel messaggio ufficiale.

Anche Liritv desidera unirsi al cordoglio della famiglia, degli amici e dei colleghi volontari, ricordando Tonino come un uomo di grande cuore, sempre presente nei momenti di emergenza e nelle iniziative di solidarietà del territorio.

“La redazione di Liritv si stringe attorno alla famiglia D’Annibale in questo momento di profondo dolore. Tonino lascia un vuoto immenso nella comunità ceccanese e nel mondo del volontariato. Il suo esempio continuerà a vivere nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.”

I funerali si terranno venerdì 17 ottobre alle ore 11:00 presso il Santuario di Santa Maria a Fiume in Ceccano.

Alla moglie, ai figli, alla nuora, alle nipotine e a tutti i volontari della Protezione Civile va il più sincero abbraccio da parte di tutta la redazione di Liritv.

Un uomo che ha dedicato la sua vita agli altri non muore mai davvero: resta nell’esempio, nei ricordi e nel bene che ha saputo donare.

Riposa in pace, Tonino.

