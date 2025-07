Ceccano: L’On. Fornaro presenta da Sinestesia “Una democrazia senza popolo”

Si svolgerà da Sinestesia a Ceccano lunedi 7 Luglio alle 18 la presentazione del libro dell’ On. Federico Fornaro (PD) “Una democrazia senza popolo”.

La democrazia non gode di buona salute. Sono molti i fattori che ne stanno erodendo le fondamenta e che mettono in serio pericolo la tenuta delle istituzioni. Non si tratta di una questione teorica, lontana dal sentire della gente: è un problema che tocca da vicino la nostra vita quotidiana, la nostra società, minando il futuro di ciascuno di noi. Da anni sono al lavoro quattro silenziosi «tarli del legno» che stanno scavando nel tessuto vivo delle democrazie: le diseguaglianze sempre più marcate (economiche e non solo), la perdita di memoria storica, l’uso spregiudicato delle fake news con il conseguente avvelenamento delle fonti della conoscenza e la mancata fiducia nel futuro. Analizzati a fondo, cifre alla mano, questi fattori determinano un crescente distacco dalla politica da parte di molti, evidente nelle percentuali sempre più alte di astensionismo alle urne. In questo panorama storico, l’Italia appare un paese malato di rancore e di sfiducia, brodo di coltura ideale peri soggetti illiberali e nazional-populisti. Contro questa deriva politica deve essere chiaro che la democrazia va difesa ogni giorno, dando risposte ai problemi della vita quotidiana delle persone nel segno dell’eguaglianza e della giustizia sociale.

Con Fornaro saranno presenti il presidente del consiglio Emanuela Piroli, il sindaco Andrea Querqui, Valentino Bettinelli e l’esponente del Partito Democratico Danilo Grosso. Modera l’incontro lo scrittore Diego Protani.