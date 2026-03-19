Ceccano: L’On. Arturo Scotto presenta “Flotilla in viaggio per Gaza”da Sinestesia Sabato 21 Marzo

Si svolgerà sabato 21 marzo alle ore 17.30 a Ceccano presso il caffè letterario Sinestesia la presentazione del libro di Arturo Scotto “Flotilla in viaggio per Gaza” edito da Giunti.



Un libro che parla a chi chiede giustizia, diritti e pace, fuori dai linguaggi tradizionali della politica.

Perché una potenza militare come Israele ha paura di una quarantina di barche a vela che navigano pacificamente? Da questa domanda prende avvio Flotilla. In viaggio per Gaza, il libro in cui Arturo Scotto racconta la sua scelta di imbarcarsi sulla Karma, una delle navi della Global Sumud Flotilla partita da Genova per raggiungere la Striscia. Non una decisione facile: dubbi, tentennamenti, il peso delle responsabilità istituzionali. Ma anche la consapevolezza che, di fronte a un genocidio in diretta e all’inerzia della politica internazionale, fosse impossibile tirarsi indietro. Il libro è il racconto in prima persona dei giorni a bordo della Flotilla: l’attesa, la paura, la notte dei droni, l’abbordaggio dell’esercito israeliano, l’arresto, il sequestro dei telefoni, le 24 ore di detenzione. Ma anche i retroscena mai arrivati ai giornali, le omissioni dei media, il rapporto con il governo italiano, il dileggio politico, le conseguenze giudiziarie ancora in corso. Flotilla è però soprattutto una riflessione più ampia su ciò che questa missione ha rappresentato: un’esperienza capace di fare quello che alla politica tradizionale non riesce più, ovvero smuovere le coscienze, riempire le piazze, coinvolgere una generazione che spesso diserta le urne ma non rinuncia all’impegno. Un libro che intreccia testimonianza personale, etica e politica, e che prova a immaginare una nuova idea di partecipazione e di ordine mondiale.

Arturo Scotto è deputato del Partito Democratico, capogruppo PD in Commissione Lavoro alla Camera e membro della Direzione nazionale del partito. Militante politico fin dall’adolescenza, è stato il deputato più giovane d’Italia nel 2006. Ha partecipato alla fondazione di Sinistra Ecologia e Libertà e di Articolo Uno, di cui è stato coordinatore nazionale. Presidente dell’associazione nazionale Compagno è il mondo, ha partecipato a numerose missioni umanitarie in Medio Oriente ed è una delle voci più riconoscibili del dibattito pubblico progressista italiano.