Ceccano: L’ex ministro Amendola ha presentato il suo libro L’Imam deve Morire

Sinestesia Caffè Letterario Biblioteca Libreria Enzo Amendola ex Ministro e più volte sottosegretario ha presentato a Ceccano il suo libro L’Imam deve morire. Come ha detto Danilo Grossi della direzione nazionale del Pd ” È stato più che presentare un libro nella splendidadi Ceccano.

Enzo Amendola È stato come fare un viaggio, un affascinante viaggio. Nel Mediterraneo e nei luoghi dei suoi conflitti a partire dalla fine degli anni 70 e fino ai nostri giorni. Da Beirut alla Libia, dall’Iran a Roma, lungo le pagine di un giallo scritto dache tiene incollati i lettori dalla prima all’ultima pagina. Una storia incredibile riscoperta e che meritava davvero di trovare un’ampia eco.

E non poteva esserci occasione migliore anche per parlare anche della politica internazionale che il nostro Paese esercita, o che forse non esercita più, nel Mediterraneo. Oltre che naturalnente di multiculturalismo e dialogo interreligioso.

Diego Protani Emanuela Piroli Grazie ache ci accompagna nella scoperta di libri e di storie cosi affascinanti edcompagna di questo bellissimo percorso di riscoperta culturale.

È stata ancora una volta una occasione preziosa”. Lo stesso Amendola ha dichiarato sui suoi canali social ” A Ceccano per L’Imam deve morire ho trovato una gradita sorpresa. Un luogo splendido come Sinestestia, libreria e casa editrice aperti alla comunità, dove si può studiare e riflettere in un accogliente scenario . Onore e merito a tutte le librerie e coloro che con tanta passione le fanno vivere”.