Ceccano, le note di Puccini hanno vinto la morte e anche questo è Carità

E’ stata forte l’emozione della Messa di Gloria di Puccini eseguita sabato 22 febbraio alle ore 17,30 a Ceccano, da quasi 100 cantori nella Collegiata di S. Giovanni Battista a Ceccano, in occasione del XVI anniversario della scomparsa di Francesco Alviti e in memoria di tanti altri appassionati della musica e dell’arte. Ancora una volta l’armonia della musica è riuscita a trasformare la tragedia della morte, della scomparsa di una persona cara, in una speranza di bene. La musica, infatti, è in grado di esprimere l’inesprimibile. Il capolavoro sacro pucciniano è stato eseguito nelle modalità per cui fu composto e cioè all’interno della liturgia eucaristica, che è stata presieduta dall’arciprete, don Italo Cardarilli. La Messa di Gloria è stata affidata a due cori: il Concentus Musicus Fabraternus Josquin Des Pres, diretto da Mauro Gizzi e il Collegium Musicum Vox Angeli, diretto da Fabio Pantanella con Chiara Olmetti al pianoforte e Guido Iorio all’organo, con Mauro Gizzi direttore concertatore. Insieme a Francesco Alviti sono stati ricordati Ilenia Pirri, Pio di Meo, Fiammetta Misserville, Rico e Valentina Gizzi, Pasqualina Mastrogiacomo, Michelangelo Di Mario, Antonio Olmetti, Giuseppe Agostini, Rita Battista, Andrea Murchio, Silvia Schnideritsch, Sisto Rossi. La madre di Francesco, Vittoria D’Annibale, rivolta al figlio scomparso 16 anni fa, ha scritto: Oggi è un giorno triste ma sereno, ieri alla Messa in tua memoria, non eri solo, i nostri cuori erano connessi. Abbiamo eseguito ciò che dovrebbe essere sempre, la Lode a Dio Onnipotente con la musica, e che Musica! Certo, impossibile farlo ogni domenica, e non sarebbe neanche giusto. Abbiamo offerto l’opportunità di ascoltare il sublime attraverso la Musica, che tu sei riuscito a fare Tua, da sempre. Anche questo è Carità.

Correlati