Ceccano – L’attore Ninni Bruschetta presenta il suo libro da Sinestesia

Il famoso attore Ninni Bruschetta presenterà a Ceccano martedì 16 gennaio alle ore 17:30 presso il caffè letterario Sinestesia in via Fabrateria Vetus il suo ultimo libro “L’officiante – Consiederazioni sull’attore e sulla sua funzione sociale” edito da Luni Editrice.Esiste una analogia tra il mestiere dell’attore e la figura dell’officiante, tra il teatro e il rito.

Ciò che rende straordinario il lavoro dell’attore è il completamento di questo percorso interiore, nel momento stesso in cui l’attore entra in contatto con il pubblico esprimendosi con una rappresentazione esteriore. La complementarità di questa raffinata dualità è ciò che rende popolare l’arte teatrale: il rito non è altro che un simbolo agito, in cui l’officiante ha lo stesso ruolo dell’oggetto simbolico; la sua azione è la rappresentazione formale di un contenuto, e tutto ciò che avviene in una rappresentazione teatrale è simbolico e, dunque, rituale.Ninni Bruschetta al cinema lo abbiamo ammirato in Boris, ne I Cento Passi o ne L’uomo in più di Paolo Sorrentino. In tv è stato presente in tantissime fiction, ad esempio Squadra Antimafia, Immaturi la serie e La linea verticale.Interverranno con l’autore la dottoressa Alessia Bravo, lo scrittore Diego Protani. Modera l’evento il prof. Pietro Alviti.

comunicato stampa