Ceccano, l’appello del Sindaco Querqui: “Un Capodanno di festa, ma nel rispetto degli animali”

In vista dei festeggiamenti di fine anno, il Sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, rivolge alla cittadinanza un invito alla responsabilità e alla sensibilità nei confronti degli animali, spesso spaventati dai botti e dai fuochi pirotecnici che accompagnano la notte di Capodanno.

“Capodanno è una festa di gioia, sorrisi e convivialità — ricorda il Sindaco — ma per i nostri amici animali può trasformarsi in un momento di paura”. Rumori improvvisi, esplosioni e crepitii possono infatti generare forte stress non solo per gli animali domestici, ma anche per quelli che vivono nei quartieri, nelle campagne e negli spazi verdi del territorio comunale.

L’Amministrazione invita dunque i cittadini a scegliere forme di festeggiamento più consapevoli e rispettose, preferendo alternative tranquille ai tradizionali botti. “Un piccolo gesto di attenzione da parte di tutti — sottolinea Querqui — permette a ogni essere vivente di trascorrere un Capodanno sereno e sicuro”.

Il messaggio si inserisce in una più ampia cultura del rispetto e della convivenza civile, nella quale la tutela degli animali assume valore etico e comunitario. “Proteggere chi non può difendersi — conclude il Sindaco — è un atto di civiltà e di responsabilità che rende la nostra comunità più solidale”.

Un invito, dunque, a celebrare l’arrivo del nuovo anno con lo stesso entusiasmo di sempre, ma con maggiore consapevolezza e attenzione verso tutti gli esseri viventi che condividono il territorio cittadino.

