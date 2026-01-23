Ceccano lancia il nuovo portale istituzionale: un passo decisivo verso la digitalizzazione

comune di ceccano
L’Amministrazione Comunale di Ceccano annuncia il lancio del nuovo portale istituzionale, un progetto strategico che rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione e innovazione avviato dall’Ente per migliorare l’accesso ai servizi e la comunicazione con i cittadini.
La migrazione al nuovo sito istituzionale avverrà venerdì 23 gennaio e sarà completata nel giro di poche ore, consentendo il passaggio dal vecchio portale al nuovo in modo rapido e controllato, garantendo la continuità dei servizi.
Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è conforme alle linee guida AGID, alle indicazioni di Designers Italia e alle normative in materia di accessibilità digitale, assicurando standard elevati di usabilità, trasparenza e inclusione.
Il nuovo portale è stato progettato con MyCity, soluzione digitale conforme agli standard PNRR, marchio del Gruppo Gaspari, che ha curato la realizzazione secondo i requisiti previsti per i portali istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Grazie al lavoro congiunto degli uffici comunali e dei partner tecnici coinvolti, la transizione al nuovo sito avverrà in maniera efficiente, permettendo all’Amministrazione di dotarsi di uno strumento moderno, funzionale e pronto ad accogliere ulteriori sviluppi e novità digitali che saranno introdotti prossimamente.
Il nuovo portale rappresenta un passaggio fondamentale verso una Pubblica Amministrazione sempre più digitale, accessibile e trasparente.

