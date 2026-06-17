Ceccano, l’Amministrazione Querqui ottiene 70mila euro per lo spettacolo dal vivo

Il progetto “Vibrazioni – Le Feste di Ceccano” rientra tra i grandi eventi finanziati dalla Regione Lazio. Sosterrà il “Festival Francesco Alviti” e l’organizzazione di altre manifestazioni musicali e artistiche.

L’Amministrazione Comunale di Ceccano ha ottenuto un finanziamento di 70mila euro per il progetto “Vibrazioni – Le Feste di Ceccano” in risposta al bando regionale per la realizzazione di grandi eventi di spettacolo dal vivo. Il cartellone dell’Estate Ceccanese si arricchisce ulteriormente dopo che il Comune ha già investito 18mila euro sul programma della patronale “Festa di San Giovanni” con i talenti ceccanesi e ciociari.

È il settimo finanziamento centrato dall’Amministrazione Querqui nel primo anno di mandato nell’ambito delle Politiche Culturali, portando nelle casse municipali 213mila euro e restando in attesa dell’esito di ulteriori progetti per quasi 200mila euro. Parte dei fondi sosterranno il diciottesimo “Festival Francesco Alviti”, storica manifestazione in corso dal 3 giugno al 6 luglio prossimo con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Pro Loco e Rete di Associazioni di Ceccano. L’evento, dedicato a un compianto percussionista, è promosso dall’omonima associazione di familiari e amici con la direzione artistica del Maestro Mauro Gizzi, direttore del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone e figlio illustre della città di Ceccano.

Le risorse saranno destinate all’organizzazione di altri eventi artistici e musicali. Il programma prevede un’apertura e una chiusura con concerti per pianoforte al tramonto nella Villa Comunale. Tra le due manifestazioni, oltre a tante attività con le Scuole e la Cittadinanza, si terranno una Parata di marching band e il “Sismica Festival”. La Parata sarà una meravigliosa coreografia urbana di musica, danza e teatro, mentre il Festival sarà aperto a giovani talenti, band emergenti, ensemble crossover, slam poetici e performance coreografiche. Sarà anche l’occasione per celebrare il legame internazionale con Oreste Sindici, compositore ceccanese dell’inno nazionale colombiano e simbolo di dialogo tra culture e comunità.

«“Vibrazioni” – dichiara il sindaco, Andrea Querqui – trasforma l’estate in un grande festival diffuso di arti performative. Saranno coinvolti oltre 500 artisti, per l’80% al di sotto dei 35 anni d’età. Il format della festa patronale, come già anticipato, viene applicato anche su questa e altre iniziative future per la valorizzazione dei talenti di Ceccano e della Ciociaria. Piazze, strade, cortili e aree verdi diventeranno spazi di incontro e spettacolo. Sono previsti anche laboratori, workshop, prove aperte e attività per scuole, associazioni e cittadini. Una forte tradizione musicale locale s’intreccia con le sinergie con Conservatorio “Refice”, Camera di Commercio, Unindustria e Provincia. “Vibrazioni” valorizzerà il patrimonio culturale e rafforzerà il legame tra cultura, formazione, impresa a territorio».

«Ceccano merita una vita culturale vera, continua, che si radichi nel territorio e cresca nel tempo -così Alessandro Ciotoli, assessore alle Politiche Culturali, Patrimonio e Programmazione Strategica -. Questo finanziamento ci dice che la direzione è quella giusta. “Vibrazioni” è un pezzo di qualcosa di più grande che stiamo costruendo insieme. L’idea è semplice: una comunità che ha accesso alla cultura, si ritrova e condivide emozioni e bellezza, è una comunità più felice. Quindi una comunità più forte. Non ci interessa l’evento singolo, la serata che finisce e lascia tutto come prima. Ci interessa costruire un sistema che duri, cresca e diventi nel tempo una delle ragioni per cui vale la pena vivere a Ceccano e tornarci».

Ufficio Staff del Sindaco