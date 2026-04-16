Ceccano, l’Amministrazione Querqui fa chiarezza sui cantieri Pnrr sott’inchiesta

Il sindaco, Andrea Querqui, ristabilisce la verità su restauro del Castello dei Conti e altre opere ex Pnrr indagate dalla Procura europea. Il primo cittadino: «Sarà il nuovo direttore a verificare i lavori».

L’Amministrazione comunale interviene sui cantieri Pnrr sott’inchiesta a fronte delle ricostruzioni fantasiose da parte di un ex rappresentante della precedente amministrazione. «Vorrei impiegare tutto il mio tempo per l’attività amministrativa – dichiara il sindaco, Andrea Querqui – ma mi trovo costretto, mio malgrado, a fare chiarezza rispetto ad alcune informazioni inesatte fornite da alcuni ex membri e sostenitori della precedente amministrazione».

L’Amministrazione Querqui si è insediata dal 16 giugno 2025 e ha subito avviato le procedure per revocare gli incarichi ai diversi professionisti che si occupavano dei cantieri ex Pnrr, i cui fondi sono oggi gestiti a livello ministeriale, ed erano stati coinvolti nelle indagini a vario titolo.

Le revoche sono state fondate su strutturati pareri legali, acquisiti nel tempo necessario, malgrado la sopravvenuta carenza di personale. «Teniamo bene in considerazione – fa presente il primo cittadino – anche che gli uffici tecnici sono risultati decimati dallo scoppio dell’inchiesta della Procura europea».

La seconda fase, in corso, riguarda l’attivazione delle procedure necessarie per la nomina del nuovo direttore dei lavori al Castello dei Conti e l’affidamento del servizio di verifica dell’intervento già svolto per la riqualificazione di piazza Mancini e nel resto del centro storico. Tra le opere di rigenerazione urbana, finanziate con oltre 4 milioni di euro, rientra anche l’opera incompiuta per la ristrutturazione dell’ex scuola Berardi in zona Borgata.

«La procedura – aggiorna il sindaco Querqui – si dovrebbe concludere nel giro di poche settimane, e quindi, entro la metà di maggio dovremmo avere i nuovi direttori dei lavori. Potranno verificare, innanzitutto, se tutti i lavori sinora dichiarati e pagati siano stati correttamente eseguiti. La ditta affidataria sostiene che manchino pochissime lavorazioni e non abbiamo motivo di dubitarne, ma è soltanto il direttore dei lavori che può stabilire se siano stati eseguiti a regola d’arte».

«Rispediamo con forza ai mittenti le accuse di demagogia – conclude il sindaco di Ceccano -. La sta cavalcando chi ritiene che non serva verificare come siano stati investiti i fondi pubblici. La Commissione “Lavori pubblici” ha effettuato un sopralluogo al Castello dei Conti a 10 mesi dall’insediamento dell’Amministrazione comunale, non dopo un anno e mezzo come sostengono certi detrattori. In ogni caso, sarebbe stato inutile convocarla prima dell’ormai imminente nomina del direttore dei lavori. Spero con tutto il cuore che faccia ripartire i lavori al Castello, chiuso da quasi 3 anni per ritardi addebitabili all’ex amministrazione, e che riprendano anche le altre opere ex Pnrr».