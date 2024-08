Ceccano: La sen. Sandra Zampa (PD) interviene sul caso Daniele Massa – Strage di Bologna

Strage Bologna: Zampa (Pd), Meloni denunci rigurgiti neofascisti.

“A questo punto, alla luce delle vergognose affermazioni di Federico Mollicone, presidente della commissione cultura e deputato di Fratelli d’Italia, ma anche di altri ‘fratelli’ come i consiglieri comunali Daniele Massa (Ceccano) e Cesare Mevoli (Brindisi), e’ arrivato il momento per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di prendere atto di una verita’ che non puo’ essere nascosta: nel suo partito le cose stanno come l’Associazione dei famigliari delle vittime della strage del 2 agosto ha denunciato con dolore e indignazione. E penso che sia per lei arrivato il momento di dire con chiarezza se condivide la sostanziale verita’ storica accertata da 15 sentenze giudiziarie. Di chiedere scusa ai familiari delle vittime per le gravissime affermazioni sul 2 agosto di esponenti del suo partito. Altro che clima d’odio, come denunciato con toni vittimistici da Meloni! Sara’ bene che la Presidente del Consiglio faccia luce e chiarezza sul “clima” del suo stesso partito e faccia pulizia se ne e’ capace e soprattutto se davvero ha intenzione di dimostrare che FdI non ha radici in quella storia insanguinata da una delle piu’ tragiche stragi italiane. ‘Il 2 agosto’, ha detto con autorevolezza e straordinaria sensibilita’ il presidente Mattarella, ‘e’ una ferita insanabile’. Prenda esempio da lui, la presidente Meloni e parli della strage manifestando la sofferenza e il rispetto che essa esige”. Lo afferma in una nota Sandra Zampa, senatrice del Pd. (AGI)com/Ser 041307 AGO 24 NNNN

COMUNICATO STAMPA