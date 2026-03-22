Ceccano, la scuola Mastrogiacomo riapre dopo i lavori: da mercoledì il ritorno degli studenti

A Ceccano tutto pronto per il ritorno degli alunni nella loro scuola. Da mercoledì prossimo, infatti, i bambini della scuola “Luigi Mastrogiacomo” torneranno nelle aule di via Matteotti dopo la pulizia dei locali utilizzati come seggi elettorali per il referendum.Si conclude così una lunga parentesi durata circa tre mesi, durante la quale 17 classi tra scuola dell’infanzia e primaria sono state ospitate temporaneamente nei locali dell’ex scuola Santa Giovanna Antida e nelle strutture del Centro Pastorale tra via Roma e via Gaeta. Una soluzione organizzativa che ha permesso di garantire la continuità delle attività didattiche durante il periodo dei lavori. A sottolineare l’importanza del momento è stato il sindaco Andrea Querqui, che in una nota ha evidenziato il valore dell’intervento. “Restituire ai nostri bambini una scuola rinnovata, più sicura e accogliente è per noi motivo di grande soddisfazione”, ha dichiarato il primo cittadino. Il sindaco ha inoltre ricordato come l’amministrazione abbia lavorato con un obiettivo preciso: migliorare la qualità degli spazi scolastici e garantire ambienti più adeguati per studenti e personale. “In questi mesi – ha spiegato – abbiamo messo al centro la qualità degli spazi e il benessere di chi vive la scuola ogni giorno. Sappiamo che non sono mancati disagi, ma oggi possiamo dire di aver raggiunto un risultato importante per tutta la comunità”.

Il ritorno degli alunni nella sede di via Matteotti segna dunque una tappa significativa per la città. “La scuola è il luogo in cui crescono i cittadini del domani – ha concluso Querqui – e investire su questi ambienti significa investire sul futuro della nostra città”.

Con la riapertura della Mastrogiacomo, Ceccano restituisce agli studenti spazi rinnovati e più funzionali, pronti ad accogliere nuovamente le attività didattiche e la quotidianità scolastica.