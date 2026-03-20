Ceccano: la scuola “Luigi Mastrogiacomo” rinasce dopo i lavori, studenti pronti a tornare

Conclusi i giorni di “trasferta” per gli alunni della scuola “Luigi Mastrogiacomo”, ospitati negli ultimi mesi presso le aule della ex scuola Santa Giovanna Antida e del Centro Pastorale.

I lavori di riqualificazione sono infatti terminati e, a partire dal prossimo 25 marzo, i bambini potranno fare ritorno nella loro scuola, completamente rinnovata e pronta ad accoglierli in spazi più moderni, sicuri e funzionali.

Un risultato importante, raggiunto grazie a un intervento che ha posto al centro la qualità degli ambienti scolastici e il benessere della comunità educativa. In questi mesi non sono mancate difficoltà e momenti di confronto, ma l’obiettivo è rimasto sempre chiaro: garantire condizioni migliori per studenti, insegnanti e personale scolastico.

Fondamentale è stata la collaborazione delle strutture che hanno ospitato temporaneamente le attività didattiche, consentendo lo svolgimento in sicurezza delle lezioni e permettendo al contempo la realizzazione degli interventi previsti, che hanno riguardato innanzitutto il rifacimento della pavimentazione e l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione a LED, che garantisce una migliore qualità della luce e una riduzione dei consumi energetici. È stato inoltre realizzato un controsoffitto, contribuendo a migliorare l’isolamento e il comfort degli ambienti.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza, con l’installazione di un moderno sistema di videosorveglianza e allarme collegato alle Forze dell’Ordine, che ha consentito di contrastare efficacemente i ripetuti episodi di furto verificatisi in passato all’interno dell’edificio.

Sul fronte dell’efficientamento energetico, l’intervento ha previsto l’installazione di un impianto da 10 kW, la sostituzione dei termosifoni e l’introduzione di nuovi sistemi di climatizzazione, così da garantire condizioni ottimali in tutte le stagioni.

Gli spazi sono stati ulteriormente valorizzati attraverso la realizzazione di nuove aule e la sostituzione delle porte, interventi che migliorano la funzionalità e la fruibilità dell’edificio.

Un elemento particolarmente innovativo è rappresentato dal sistema di accumulo delle acque, che consente una maggiore autonomia in caso di carenza idrica, garantendo continuità nei servizi.

L’intervento rappresenta un investimento concreto sulla qualità degli ambienti e sul benessere di chi quotidianamente vive e utilizza questi spazi, coniugando sostenibilità, sicurezza e innovazione. La scuola, infatti, rappresenta non solo un luogo di apprendimento, ma anche il primo spazio di crescita sociale per i cittadini di domani e restituire ambienti rinnovati e accoglienti significa investire concretamente nel futuro della comunità.

“Restituire ai nostri bambini una scuola rinnovata, più sicura e accogliente è per noi motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato il Sindaco Andrea Querqui – In questi mesi abbiamo lavorato con un obiettivo preciso: mettere al centro la qualità degli spazi e il benessere di chi ogni giorno vive la scuola. Sappiamo che non sono mancati disagi, ma oggi possiamo dire di aver raggiunto un risultato importante per tutta la comunità. La scuola è il luogo in cui crescono i cittadini di domani, e investire su questi ambienti significa investire sul futuro della nostra città.”

Il rientro degli studenti è previsto per il 25 marzo, dopo alcuni giorni di sospensione delle attività dovuti alle operazioni elettorali che interesseranno proprio l’edificio scolastico.