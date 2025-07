Ceccano, la replica della Presidente del Consiglio Comunale Piroli alle opposizioni sulle commissioni

In merito alle questioni strumentalmente sollevate dall’opposizione consiliare, in particolare dai gruppi Fratelli d’Italia, Grande Ceccano e Ugo Di Pofi Sindaco, ci tengo a esporre alcune delucidazioni, affinché soprattutto i cittadini abbiano consapevolezza dei fatti.Punto primo: l’assestamento di bilancio deve essere approvato entro il 31 luglio. L’eventuale proroga, ipotizzata dalla Consigliera Bianchini, costituisce una irregolarità contabile secondo l’art. 141 del TUEL e comporta una sorta di diffida ad adempiere da parte del Prefetto, che assolutamente vorremmo evitare.Punto secondo: le commissioni per noi sono uno strumento democratico di grande importanza e avranno la giusta centralità. Queste verranno costituite, nel rispetto dell’art. 10 del nostro regolamento, durante il consiglio comunale convocato per il 29 luglio.Punto terzo: nessun metodo frettoloso. Al contrario. L’unica celerità è stata nell’incontrare la nuova segretaria comunale, la Dott.ssa Brunella Iannettone, in data 14 luglio, il giorno stesso in cui ha preso servizio. Il Consiglio comunale incriminato è stato convocato dieci giorni prima della data concordata, con gli atti già depositati e a disposizione di tutti i consiglieri per la consultazione, al fine di garantire la massima trasparenza e condivisione. Non ricordo una uguale premura durante la precedente amministrazione.Punto quarto: l’OdG del prossimo Consiglio comunale comprende delibere per cui una discussione nelle commissioni avrebbe avuto scarsa utilità. In particolare, l’assestamento degli equilibri di bilancio è conseguente al bilancio approvato dal commissario e dai dati del rendiconto 2024. Comunque, prendendo atto delle osservazioni fatte dalla minoranza, al netto di quanto ho specificato, e pur ritenendole in questo contesto un mero tentativo di attacco politico, la sottoscritta nel ruolo di Presidente del Consiglio, con il Sindaco Andrea Querqui e tutta l’Amministrazione comunale, si impegnerà per garantire la partecipazione e la condivisione, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, con l’augurio che la collaborazione tra le parti si concretizzi realmente, per il bene della nostra città.

Emanuela Piroli

Presidente del Consiglio Comunale di Ceccano