Ceccano – La replica del Sindaco Querqui :”Nessuna irregolarità, solo trasparenza: respinte le accuse della destra”

Apprezzo l’attenzione che FDI riserva all’amministrazione, inserendo gli assessori anche in polemiche non rientranti nelle deleghe assegnate. Ai consiglieri Bianchini, Di Pofi e Macciomei voglio precisare che l’avviso pubblico per manifestazione di interesse, in questo caso finalizzato anche a procedere alla verifica e controllo della congruità dei lavori eseguiti nell’appalto interessato dall’indagine della Procura Europea, non è procedura di gara in senso proprio ma un’indagine di mercato che svolge l’ufficio per individuare operatori economici da invitare alla successiva fase di selezione (in questo caso per affidamento diretto). Capisco che questa procedura, volta ad assicurare trasparenza come da espresso indirizzo di questa amministrazione, sia una piacevole sorpresa ma voglio precisare che l’importo indicato nell’avviso (44.920,45-) è la somma che residua dal quadro economico dopo la liquidazione di tutte le parcelle corrisposte quasi interamente ai professionisti incaricati per i lavori PNRR centro storico, oggi interessati dal procedimento penale. Abbiamo chiesto chiarimenti agli uffici i quali ci hanno confermato di aver preso atto della nota pervenuta e, conformemente all’indirizzo dell’ANAC, di aver integrato i documenti con il dettaglio dei compensi (omesso per mero errore) riaprendo i termini per la presentazione delle istanze. Una distrazione sanata che non incide sulla regolarità dell’avviso e che certamente non può essere equiparata all’indicazione del nome di altro comune negli atti di gara, come accaduto nella scorsa consiliatura per l’affidamento del servizio sosta a pagamento. La parte politica da indirizzo e monitora l’azione amministrativa. Peccato che la stessa attenzione non sia stata posta nel corso della precedente consiliatura, si sarebbe scoperto che le procedure negoziate, anche di importo elevato, venivano portate avanti invitando ditte senza preventiva indagine di mercato.Per il resto, nello stile della destra, si lancia il sasso per tirare nel mucchio. Precisando che l’assessorato agli affari legali riguarda il contenzioso, invito comunque il presidente del circolo cittadino FDI a chiarire cosa intenda per pratiche ‘dubbie’, segnalazione che verrebbe certamente esaminata dall’amministrazione a differenza di quanto accadeva in passato; in caso contrario tutto si riduce esclusivamente a voler gettare discredito.In merito all’ANAC, colgo occasione per informare l’opposizione del fatto che, su questioni riferite alla precedente gestione amministrativa, nel corso della quale qualcuno ha rivestito il ruolo di assessore, abbiamo ricevuto comunicazioni e richieste direttamente a firma del Presidente Busia. Sarà nostra premura informare sugli esiti delle verifiche.

