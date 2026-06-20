Ceccano, la Regione Lazio conferma mantenimento dei servizi della Casa della Salute

La Delegazione comunale ha richiesto e ottenuto rassicurazioni dalla presidente della Commissione Sanità, Alessia Savo, nell’opera di costante monitoraggio sull’attuazione degli impegni assunti.

Una Delegazione del Comune di Ceccano ha richiesto e avuto un incontro con la consigliera regionale Alessia Savo, presidente della Commissione Sanità, in merito al percorso di riorganizzazione dei servizi sanitari locali. Alla riunione hanno preso parte il sindaco, Andrea Querqui, la consigliera comunale Cristina Micheli, delegata alla Sanità, e la presidente del Consiglio, Emanuela Piroli.

Si tratta del terzo confronto istituzionale dedicato al tema della sanità territoriale, dopo quelli già svolti con Arturo Cavaliere, direttore generale della Asl di Frosinone. Al termine della riunione, gli amministratori comunali hanno espresso soddisfazione per i chiarimenti ricevuti, confermando al contempo la volontà di monitorare con attenzione l’attuazione degli impegni assunti.

Particolare rilievo è stato dato al futuro della Casa della Salute di Ceccano. È stato confermato, a tal proposito, il mantenimento di tutti i servizi attualmente erogati nella struttura, che in una fase successiva sarà progressivamente integrata al modello della Casa di Comunità previsto dalla programmazione regionale.

È stato assicurato che la prossima apertura dell’Ospedale di Comunità, nell’ex “Ala Mosconi”, non comporterà alcuna sostituzione della Casa della Salute, ma costituirà un servizio aggiuntivo a beneficio del territorio. Su questo punto, la presidente Savo ha fornito dettagli ancor più accurati dopo essersi confrontata con i tecnici regionali incaricati della riorganizzazione sanitaria.

L’Amministrazione comunale, inoltre, ha nuovamente sollecitato interventi di manutenzione e riqualificazione delle aree esterne dell’edificio destinato a ospitare l’Ospedale di Comunità, affinché il miglioramento degli spazi interni sia accompagnato da un adeguato decoro dell’intero complesso.

Relativamente al Punto di Assistenza Territoriale (PAT), nell’ambito della riorganizzazione prevista, la sua attività sarà assorbita da un nuovo assetto che garantirà la continuità delle prestazioni attraverso il medico in servizio presso l’Ospedale di Comunità, la Guardia Medica e il personale sanitario competente.

«Ringraziamo la presidente Savo – dichiara il sindaco Querqui – per la disponibilità dimostrata e per l’attenzione riservata alle esigenze della nostra comunità. Le rassicurazioni ricevute sul mantenimento dei servizi rappresentano un segnale importante per i cittadini di Ceccano. Accogliamo con favore gli impegni assunti durante l’incontro e continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, vigilando affinché quanto concordato venga puntualmente rispettato. La tutela dei servizi sanitari e del diritto alla salute dei cittadini resta una priorità assoluta e continueremo a lavorare in modo costruttivo e responsabile nell’interesse della città».