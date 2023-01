Ceccano – La pro-loco e la Rete di associazioni fanno il bilancio delle proprie attività

Sono state molte le attività messe in campo dalla Pro-loco Ceccano e dalla rete di associazioni tra il mese di dicembre fino al 6 gennaio , Epifania del Signore.

Gli eventi si sono susseguiti giorno per giorno ci sono state analisi di opere liriche organizzate dall’Associazione Fabraterni , premiazione di atleti paralimpici, inaugurazione di presepi artistici fatti interamente a mano , frutto lavoro , tempo e passione E’ stata poi rinnovata il13 dicembre l’antica tradizione ceccanese della processione di Santa Lucia che si è snodata attraverso le vie del borgo diventato magicamente presepe .Nei giorni precedenti infatti la pro-loco, i residenti e molti artisti ceccanesi avevano realizzato nelle viuzze del borgo presepi artistici di grande valore , apprezzai da tuttì . Lo stesso borgo poi, il 18 dicembre è stato sede del primo percorso enogastronomico realizzato dalla pro-loco e dalla rete di associazioni apprezzato da tutti i ceccanesi . Ci sono state poi presentazioni di libri a cura dell’associazione “La lanterna” e mostre itineranti sul Brigantaggio a cura di Tommaso Bartoli opere artistiche di Ceccano in miniatura di Bruno Bucciarelli

Evento di grade attrattiva è stata la rappresentazione del Presepe Vivente del 26 dicembre e del 6 gennaio realizzato nella splendida cornice del Castello dei Conti con al collaborazione di associazioni e volontari .A tal proposito il Presidente della Pro-loco Danilo Diana e Nicolino Ciotoli ,ideatore della manifestazione, ringraziano tutte le associazioni partecipanti . Centro Anziani , Azione Cattolica, Associazione Orizzonti, il fotografo ufficiale della Pro- loco:Peppino Diana e i moltissimi ceccanesi e non solo, che hanno visitato il presepe .

La pro-loco e la rete di associazioni auspicano che per il prossimo anno si possa formulare insieme alle istituzioni un calendario comune delle manifestazioni natalizie in modo che alcuni eventi non si accavallino come invece è purtroppo successo in questi giorni.

Tutti gli eventi sono stati patrocinati dal Comune di Ceccano .

