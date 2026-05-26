Ceccano, la Polizia Locale scova una discarica abusiva e sanziona il trasgressore grazie alle fototrappole

Gli uomini del comandante Alteri hanno comminato una sanzione amministrativa esemplare all’inquinatore ambientale. Il sindaco Querqui: «Una priorità la lotta all’abbandono di rifiuti».

La Polizia Locale di Ceccano ha individuato i responsabili di un importante abbandono di rifiuti grazie a una brillante operazione per la tutela del territorio e dell’ambiente. L’intervento è avvenuto sul territorio cittadino, ai confini con Castro dei Volsci, dov’è stata scovata una discarica abusiva originata dallo svuotamento di un’abitazione. Non ci si è affidati, come si dovrebbe, a una ditta specializzata e autorizzata allo smaltimento dell’immondizia raccolta.

Gli agenti, agli ordini del comandante Flaminio Alteri, assestano un altro colpo agli inquinatori seriali dopo il recente sequestro di amianto in un’altra area con l’ausilio dei Carabinieri forestali. Hanno prontamente ordinato ai trasgressori di bonificare l’area interessata e hanno comminato una sanzione amministrativa esemplare.

È il frutto del potenziamento dei controlli, in modo serrato e imprevedibile, attraverso l’utilizzo di foto-trappole ad alta risoluzione, anche nelle ore notturne. I dispositivi vengono posizionati a campione e spostati continuamente nei punti più bersagliati del territorio comunale.

«La lotta all’abbandono illegale dei rifiuti – dichiara il sindaco, Andrea Querqui – rappresenta una priorità per l’amministrazione comunale. L’azione di contrasto agli abbandoni abusivi ha compiuto un ulteriore salto di qualità grazie al rafforzamento della collaborazione tra le forze di polizia del territorio. Tale miglioramento prevede inoltre sanzioni economiche particolarmente elevate e denunce penali per determinate violazioni».

Il consigliere Colombo Massa, delegato all’Ambiente, ringrazia la Polizia Locale e ribadisce quanto già sostenuto con chiarezza: «Non esistono giustificazioni per comportamenti di questo tipo. Abbandonare i rifiuti significa danneggiare l’ambiente, compromettere il decoro della città e mancare di rispetto all’intera comunità».