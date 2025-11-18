Ceccano, la Polizia Locale dotata di drone

L’Amministrazione Comunale di Ceccano comunica che la città è ufficialmente rientrata tra i 94 Comuni del Lazio finanziati dalla Regione nell’ambito del programma “Polizia Locale 4.0”, finalizzato a potenziare le attività di sicurezza urbana attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate e percorsi formativi di alta specializzazione.

Grazie al finanziamento ottenuto, due agenti del Corpo di Polizia Locale di Ceccano, Diego Pizzuti e Annalisa Tanzini, hanno partecipato al corso regionale previsto dal progetto, concludendo con successo l’intero percorso formativo e conseguendo l’abilitazione ufficiale all’impiego del drone operativo destinato alle attività di vigilanza e controllo del territorio.

L’amministrazione sottolinea come questo risultato sia reso possibile anche dalla professionalità, dalla competenza e dall’impegno costante della Polizia Locale di Ceccano, che quotidianamente svolge un ruolo fondamentale nella gestione della sicurezza, della viabilità e delle emergenze cittadine. L’adozione di nuove tecnologie rappresenta un ulteriore riconoscimento della qualità del lavoro svolto dal Corpo, chiamato ora a operare con strumenti ancora più avanzati ed efficaci.

Il drone sarà utilizzato in diversi ambiti operativi di rilevanza strategica: contrasto agli abusi edilizi; tutela ambientale e accertamento dei reati ambientali; rilievi e ricostruzione degli incidenti stradali; ricerca di persone in situazioni di emergenza; monitoraggio e prevenzione degli incendi boschivi; osservazioni dall’alto a supporto delle attività di sicurezza urbana.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di modernizzazione delle Polizie Locali del Lazio che mette in luce il ruolo crescente delle tecnologie digitali e dei droni nelle attività di presidio del territorio.

Come amministrazione comunale esprimiamo grande soddisfazione e orgoglio per il risultato raggiunto dal nostro Comune.

L’ingresso di Ceccano nel progetto regionale “Polizia Locale 4.0” e l’abilitazione ottenuta dai nostri agenti confermano la qualità, la serietà e la professionalità della nostra Polizia Locale.

L’utilizzo del drone consentirà di operare con strumenti moderni e di elevata precisione, migliorando le capacità di prevenzione, controllo e intervento. Ringraziamo il Comando della polizia locale guidato dal Dott. Flaminio Alteri per il lavoro svolto, e tutto il Corpo per la dedizione quotidiana al servizio della comunità.

L’Amministrazione Comunale ribadisce il proprio impegno nel sostenere la formazione del personale, l’innovazione tecnologica e l’adozione di strumenti avanzati a tutela della sicurezza pubblica, con l’obiettivo di garantire una città sempre più moderna, controllata e attenta alla prevenzione.

L’amministrazione comunale di Ceccano