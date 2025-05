Ceccano – La politica delle strette di mano anticipate

DI AUGUSTO D’AMBROGIO – A circa venti giorni dal voto, iniziano le grandi manovre elettorali. C’è chi, fiutando l’aria pesante, si fa accompagnare nei palazzi romani per incontrare il Presidente della Regione, nella speranza che una foto ben piazzata possa cambiare il corso di una campagna in affanno.Ma i cittadini sanno bene che le strette di mano non bastano. Le immagini istituzionali non sostituiscono anni di scelte discutibili, né risolvono i problemi reali del territorio. Servono idee chiare, coerenza e impegno quotidiano, non passerelle costruite per recuperare terreno.Ceccano non si conquista con una visita in Regione: si convince con il lavoro serio e concreto, ogni giorno.

FOTO ARCHIVIO