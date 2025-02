Ceccano: La poetessa Ceccanese Lara Schaffler presenta il suo libro a Marino

Si svolgerà Sabato 8 febbraio presso la Bibliopop di Marino la presentazione del libro “Il Taccuino della Memoria” edito da Controluna della poetessa ceccanese Lara Schaffler.

Lara Schaffler è alla sua prima esperienza come scrittrice, dopo aver alimentato per anni il suo profilo Twitter, oggi abbandonato non riconoscendosi più in una piattaforma che fa della “X” il suo simbolo. Professionalmente si occupa di comunicazione istituzionale presso un istituto di credito.

Rino Caputo – docente ordinario di Letteratura Italiana presso l’Università di Tor Vergata e autore di saggi e volumi su Dante, Petrarca, Manzoni e Pirandello – ha definito “Il Taccuino della Memoria” sorprendentemente bello, una sintesi di immagini e dettagli dove, com’è noto, risiede l’arte.

L’incontro patrocinato dal comune di Marino ” sarà presentato dall’autrice in compagnia dello scrittore Diego Protani ( già autore di Sulle labbra del tempo – Area tra musica gesti e immagini premiato all’ VIII edizione del premio nazionale di storia contemporanea Luigi di Rosa ) e da Gianni Botta, redattore della testata Noi Cambiamo e del sito di Santa Maria delle Mole.