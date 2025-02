Ceccano – La Pace in Azione, manifestazione dell’azione Cattolica

Si svolgerà oggi, domenica pomeriggio a Santa Maria a Ceccano la manifestazione La Pace in Azione, organizzata dalla Presidenza diocesana dell’Azione Cattolica di Frosinone. Vi prenderanno parte le associazioni parrocchiali di tutta la diocesi. L’impegno che l’Associazione vuole rinnovare ogni giorno è quello di impegnarsi come singoli e come comunità ad essere concretamente artigiani di pace e di favorirne lo sviluppo, tanto più in questo anno nel quale si celebra il Giubileo. L’Azione Cattolica sa che l’impegno per la pace non può permettersi soste e per questo ha scelto come slogan del progetto pace 2025 “La Pace in Azione”. Nel Mese della Pace l’Ac dunque riflette sul significato profondo di una giustizia che non cerca vendetta, ma riparazione; che non divide, ma unisce; che non punisce, ma trasforma. È una giustizia che richiede il coraggio di ascoltare, il desiderio di comprendere e la volontà di guarire. Ogni gesto, anche il più piccolo, può diventare il ciak iniziale di un racconto di pace: dall’accoglienza di chi ha sbagliato alla promozione di percorsi di riconciliazione e perdono.

Il logo dell’iniziativa “La Pace in Azione” si ispira al linguaggio visivo del cinema e dei fumetti, con un design dinamico e vivace che cattura subito l’attenzione. La scritta in stile cartoon è accompagnata, sulla sinistra, da un piccolo ciak e, sulla destra, da un megafono, simboli di azione e comunicazione. Sullo sfondo, una pellicola cinematografica richiama il racconto delle storie, mentre un baloon fumettistico rappresenta il rumore improvviso del ciak, introducendo l’idea di movimento e cambiamento.