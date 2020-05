Ceccano, la musica in preghiera, omaggio alla Vergine del fiume, in tempo di pandemia

Stasera, 1° maggio 2020, al cominciamento del mese dedicato a Maria, un omaggio musicale saluterà la Vergine del fiume all’interno del santuario fabraterno, in tempo di pandemia. L’iniziativa è della parrocchia di Santa Maria, in collaborazione con il Comune di Ceccano e del Concentus Musicus Josquin Des Pres, diretto da Mauro Gizzi. Saluteranno Maria, vergine santa e misericordiosa, le voci dei soprani Vittoria D’Annibale e Cinzia Cristofanilli, del mezzosoprano Fabiola Mastrogiacomo, del tenore Enrico Talocco, accompagnati al pianoforte da Chiara Olmetti, con musiche di Verdi, Schubert, Gounod, Bach. In rispetto delle disposizioni, all’interno del santuario saranno presenti soltanto gli artisti. Alle 18,30 sarà possibile assistere al concerto sulla pagina facebook del santuario https://www.facebook.com/santamaria.afiume

comunicato stampa