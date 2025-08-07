Ceccano, la mobilitazione green funziona: in 60 alla seconda giornata di pulizia della Villa Comunale

CECCANO – La cittadinanza attiva non è un’utopia, ma una realtà concreta e crescente. Lo dimostra il successo della seconda giornata di pulizia straordinaria della Villa Comunale, promossa da RETAKE Ceccano nell’ambito della sua iniziativa di mobilitazione green. Dopo il positivo debutto del 19 luglio scorso, che aveva coinvolto una cinquantina di cittadini, il nuovo appuntamento ha registrato un ulteriore aumento di partecipazione: oltre 60 volontari, tra cui intere famiglie, giovani, bambini, alcuni amministratori comunali e anche la squadra di rugby Ceccano.

Armati di guanti, sacchi e buona volontà, i partecipanti hanno dedicato la giornata di domenica alla cura dell’area verde: raccolta di rifiuti, potatura leggera, rimozione del fogliame, ma anche sistemazione dei fiori e piccoli interventi di abbellimento. Un’azione concreta, resa possibile grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini e alla collaborazione tra associazioni e istituzioni.

“Al termine di una giornata strepitosa, vogliamo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti a chi è intervenuto con spirito di servizio e comunità”, ha scritto RETAKE Ceccano in un post pubblicato sui social.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla squadra di RUGBY Ceccano e al suo presidente Marco Antonio Pasin, che ha accolto l’invito con entusiasmo, nonché agli amministratori comunali presenti sul posto.

Il sindaco Andrea Querqui, che ha sottolineato l’importanza di simili iniziative:

“È emozionante vedere tanti bambini, giovani e adulti che hanno cuore e cura dell’ambiente. Grazie a voi, la Villa Comunale è oggi più accogliente, pulita e colorata. Ora non ci resta che abilitarla e renderla viva.”

Un segnale forte e chiaro: non un evento spot, ma l’inizio – o meglio, la conferma – di un percorso di cittadinanza consapevole, di cura condivisa degli spazi pubblici, e di una visione sostenibile del vivere urbano. RETAKE promette che non sarà l’ultimo appuntamento. E se il buongiorno si vede dal mattino, Ceccano è sulla strada giusta.