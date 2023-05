Ceccano, la minoranza: “L’amministrazione Caligiore sacrifica il verde pubblico per costruire un mercato coperto”

L’amministrazione Caligiore ha approvato la perimetrazione e la creazione del sub comparto di cui ai lotti contigui 2 e 3 all’interno del Piano Particolareggiato della zona VP Via Falcone, avendo ritenuto meritevole di considerazione la proposta formalizzata dal privato, così come specificato nella delibera n. 88 del 31/03/2023.

Dove erano individuate aree destinate a verde pubblico e sport (conformemente alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale), il progetto prevede la realizzazione di un mercato coperto, per vendita di prodotti agroalimentari e vari, con due piani interrati da destinare a parcheggio (su fondi di proprietà comunale) e costruzione, sull’adiacente fondo, di locali destinati ad attività commerciali.

Non ravvisiamo alcun interesse pubblico che possa giustificare il sacrificio di una porzione di verde pubblico in zona centrale in favore della realizzazione di parcheggi interrati e locali commerciali e ribadiamo, ancora una volta, l’incoerenza di chi ha sempre contestato la ‘cementificazione selvaggia’ finché sedeva tra i banchi della minoranza consiliare.

Peraltro, le norme tecniche attuative del PRG prevedono che i piani particolareggiati per la zona VP (verde pubblico attrezzato) vengano adottati su iniziativa pubblica e non privata.

Priva di pregio, poi, risulta la ricostruzione con cui, qualche giorno fa, gli amministratori hanno precisato che non è stato autorizzato alcun progetto di costruzione ritenendo le contestazioni avanzate dall’opposizione cittadina ‘strumentali’. I sottoscritti consiglieri di minoranza ribadiscono fermamente la propria determinazione a contestare qualsiasi atto che rappresenti il presupposto per la concretizzazione di un progetto, di iniziativa privata, finalizzato a modificare sostanzialmente un’area individuata come ‘verde pubblico’ dal PRG; a nulla rileva, difatti, quanto pretestuosamente asserito dal Sindaco in merito alla previsione di cubatura nel piano particolareggiato adottato nel 1999, cubatura all’epoca individuata ai fini della realizzazione di aree destinate allo sport ed alla socialità e non, di certo, alla costruzione di strutture commerciali.

La delibera in contestazione, poi, si fonda sull’erroneo presupposto di una rimodulazione di piano particolareggiato esistente, quando in realtà il Piano Particolareggiato VP Via Falcone veniva adottato e non approvato, motivo per cui è stato presentato ricorso per annullamento in autotutela dell’atto a firma dei consiglieri di minoranza De Santis Mariangela, Querqui Andea, Piroli Emanuela, Di Pofi Emiliano ed Aversa Antonio.

Nonostante il modus operandi dell’amministrazione Caligiore, la quale ritiene superfluo il confronto con la minoranza consiliare, la sede idonea per la discussione sull’eventuale approvazione di un nuovo Piano Particolareggiato zona VP Falcone, piano di INIZIATIVA PUBBLICA, non potrà che essere il Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali Mariangela De Santis, Andrea Querqui, Emanuela Piroli, Emiliano Di Pofi

