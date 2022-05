Ceccano – La minoranza: “Dal sindaco Caligiore solo propaganda”

In questi giorni stiamo assistendo ad una continua propaganda da parte del sindaco Caligiore che ci lascia senza parole. Le affermazioni del Sindaco, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale le cui misure incideranno sulla cittadinanza, attraverso la riduzione dei servizi e l’aumento delle imposte, sono palesemente pretestuose; non risulta, difatti, ben chiaro come il Sindaco intenda il ruolo dei consiglieri di minoranza. Probabilmente è convinto che la votazione in consiglio rappresenti una mera formalità. Il Piano di Riequilibrio, presentato ed approvato dalla maggioranza, è frutto di decisioni su cui non si è discusso neppure nelle opportune commissioni. Questa minoranza, di certo, non è d’accordo con l’esternalizzazione del servizio di gestione della sosta a pagamento nè con l’ incremento delle strisce blu. Si sarebbero potute valutare misure alternative per non gravare ulteriormente sulla situazione economica dei cittadini, come già precisatoin Consiglio Comunale. Il piano è stato pubblicato e messo nella disponibilità dei consiglieri una settimana prima della seduta per l’approvazione, senza alcun tipo di discussione nel merito non essendo chiaro, quindi, in ordine a quale articolato ragionamento il Sindaco ritenga che i consiglieri di minoranza dovessero aderire acriticamente a misure non condivise. Il primo cittadino, poi, continua ad addebitare la responsabilità del disavanzo, a “quelli di prima”, pur amministrando lui dal 2015 e senza chiarire alla cittadinanza che la riforma contabile è entrata in vigore nel 2015. La verità è che nulla è stato fatto per evitare di arrivare a questo punto. Non si è provveduto ad effettuare un riaccertamento delle passività in base ai nuovi principi contabili né a rinegoziare i mutui negli anni precedenti. Il resto è, appunto, propaganda.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Emanuela Piroli, Andrea Querqui, Mariangela De Santis, Emiliano Di Pofi, Marco Corsi.

COMUNICATO STAMPA