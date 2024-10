Ceccano – La minoranza consiliare: “Terremoto giudiziario in città, grave il coinvolgimento del sindaco”

Grave quello che sta emergendo in merito all’inchiesta “The Good lobby” che vede coinvolto il sindaco Roberto Caligiore. Una notizia che ha colpito l’intera comunità. Riponiamo piena fiducia nell’operato degli inquirenti e della magistratura e seguiremo con attenzione l’evoluzione degli eventi. Certo è che l’eventuale accertamento di simili responsabilità rappresenterebbe una grave offesa alle istituzioni ed alla nostra città che, comunque, non merita di finire sulle prime pagine dei giornali per tali fatti di cronaca. Riteniamo, allo stato, che le dimissioni del primo cittadino e lo scioglimento del Consiglio Comunale siano una conseguenza inevitabile.

I consiglieri comunali Emanuela Piroli, Mariangela De Santis, Andrea Querqui, Emiliano Di Pofi.

COMUNICATO STAMPA

