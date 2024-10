Ceccano – La minoranza consiliare, dimissioni subito della vice sindaca Aceto e di tutto il consiglio comunale

I sottoscritti consiglieri comunali di opposizione, Emanuela Piroli, Andrea Querqui, Mariangela De Santis e Emiliano Di Pofi, in maniera forte ed unitaria continuano a sollecitare le dimissioni della vice sindaca Aceto e di tutto il consiglio comunale, alla luce dei fatti recenti, gravissimi, emersi dall’inchiesta “The good lobby”. Se le dimissioni non dovessero pervenire entro il giorno martedì 29 ottobre, provvederanno a richiedere la convocazione urgente del consiglio comunale, ritenendo necessario che la maggioranza, informi la cittadinanza, argomentando la decisione.Auspichiamo in una partecipazione attiva dei cittadini.

Emanuela Piroli, Andrea Querqui, Mariangela De Santis, Emiliano Di Pofi