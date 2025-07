Ceccano: la famosa attrice Jane Alexander presenta sabato 19 Luglio il suo libro da Sinestesia

Grandissimo incontro organizzato dalla rete delle Associazioni di Ceccano. Jane Alexander, attrice famosa per aver recitato anche in Elisa di Rivombrosa presenterà sabato 19 Luglio alle ore 18 da Sinestesia il suo libro Jane.

Come dice lei stessa nella sinossi ” Più volte mi è passato per la testa di scrivere un libro perché da piccola volevo essere la nuova Stephen King.

Ma mai avrei pensato di scrivere un’autobiografia. E invece eccomi. Ho scritto a getto, come scrivo sempre, buttando giù ricordi, pensieri, paure, sbagli e tante cose belle.

Non aspettatevi nulla di lineare, di certo niente di edulcorato, ma una serie di racconti casuali e a volte crudi, delle cose che più mi hanno colpito, segnato, fatto male. Tra queste pagine c’è il dolore di dire addio alle persone che ami, ma anche la gioia di ballare da sola in cucina, come se nessuno ti guardasse (e poi diciamocelo, e se ti guardano? Who cares?)

Insomma, alla fine, sono solo io.

Questo non è un libro di saggezze spicciole. Non è nemmeno una raccolta di insegnamenti morali. È il racconto di una vita come tante, vissuta tra alti, bassi, e qualche momento in cui ti senti invincibile, come quando azzecchi il giro perfetto con le palacinke.

In fondo, siamo tutti qui a cercare di capire come sopravvivere, no?

Se non state cercando questo cambiate libro, questa è la mia perfetta imperfezione. Siate pronti a ridere, commuovervi, e magari ritrovare un po’ di voi stessi tra le righe.

Allora ci siamo. Questa è la mia storia: Story of Jane.” Jane Alexander È attrice, conduttrice, autrice, modella, doppiatrice e mamma di Damiano. Ha cominciato a lavorare da piccolissima come doppiatrice, per Fellini, Dario Argento e Bertolucci per citarne alcuni. Cresciuta in una casa dove si respirava cinema, a 16 anni comincia più per caso che per scelta a fare la modella, nel frattempo finisce il liceo americano e comincia a lavorare come traduttrice e doppiatrice seguendo le orme del papà. Poi fa il salto davanti alle telecamere e tutto cambia. Tornatore, Faenza, il cinema, Elisa, il successo, l’amore, un figlio. Supera la sua paura del teatro e si fa convincere a scrivere questo libro. In fondo, da piccola voleva essere Stephen King.

L’incontro sarà moderato dallo scrittore Diego Protani e sarà presente il sindaco Andrea Querqui.

