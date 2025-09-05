Ceccano, la danza parla spagnolo: successo per l’evento internazionale alla Star’s Gym

Un’esplosione di talento, emozione e cultura internazionale ha invaso la scuola di danza Star’s Gym di Ceccano, che il 4 settembre ha ospitato un evento straordinario sotto la direzione artistica di Alessia Ciammella. Tre coreografi e ballerini di fama internazionale – Carlos Diaz Gandia, Exon Arcos e Ana Villen – sono arrivati direttamente dalla Spagna per condividere la loro arte con allievi e appassionati del territorio.

Un incontro tra eccellenze della danza

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da tutta la provincia, desiderosi di apprendere da tre maestri d’eccezione. I coreografi, ognuno con uno stile unico, hanno condotto workshop intensivi di danza contemporanea e modern, lasciando un segno profondo nella formazione artistica dei partecipanti.

Carlos Diaz Gandia ha incantato con la sua energia scenica e il suo approccio tecnico e teatrale alla danza.

Exon Arcos, con il suo stile potente e fisico, ha guidato i ballerini in un percorso di espressività e controllo del corpo.

Ana Villen, raffinata e comunicativa, ha portato un tocco poetico, con esercizi che hanno unito movimento e interpretazione.

L’evento è stato ideato e curato dalla direttrice artistica della Star’s Gym, Alessia Ciammella, che ha voluto offrire ai suoi allievi – e al territorio – un’occasione di crescita e confronto a livello internazionale

> “Credo in una danza che unisce, che apre orizzonti e che fa crescere,” ha dichiarato Ciammella. “Questa giornata è il frutto di un sogno”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Ilaria Di Mario, insegnante della scuola, il cui supporto è stato fondamentale per la riuscita dell’evento.

L’incontro si è concluso con una breve esibizione finale, dove i coreografi hanno mostrato alcune delle loro creazioni, ricevendo calorosi applausi dal pubblico presente. L’emozione negli occhi dei giovani ballerini era palpabile: per molti di loro, si è trattato della prima vera esperienza con nomi così importanti della scena internazionale.

Ceccano diventa palcoscenico europeo

L’evento del 4 settembre ha confermato la Star’s Gym di Ceccano come un punto di riferimento culturale e artistico nel panorama locale. Un luogo dove la danza si studia, si vive e si sogna – anche in spagnolo. Intervenuto anche l assessore Francesco Ruggero