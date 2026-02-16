Ceccano investe nel verde: piantati nuovi alberi in via Di Vittorio per un futuro più sostenibile e intergenerazionale

Nella mattina di domenica 15 febbraio 2026, un’area verde di via Giuseppe Di Vittorio a Ceccano è stata interessata da un significativo intervento di riqualificazione ambientale con la piantumazione di quattro Tigli e un Prunus. L’iniziativa è il frutto di un finanziamento ottenuto dal Centro Anziani “gli cuncon” per il progetto della Regione Lazio compreso nelle “iniziative per lo scambio intergenerazionale e per l’alfabetizzazione digitale delle persone anziane”, in collaborazione con l’istituto Comprensivo Ceccano 2 e l’amministrazione comunale.

​A fronte dei dati sulla qualità dell’aria nel Comune di Ceccano, l’ampliamento del patrimonio arboreo cittadino rappresenta una prima risposta strutturale alla problematica.

L’iniziativa ribadisce l’impegno verso una pianificazione urbana che metta al centro la qualità ambientale e il benessere come pilastri fondamentali della crescita della comunità ceccanese. Per questo, si auspica che il processo di riqualificazione di tale area verde nel centro cittadino prosegua con la realizzazione di una piccola area verde attrezzata e con spazi ludici accessibili, perché un’area verde con un parco giochi ben strutturato non è solo un luogo di divertimento, ma una risorsa fondamentale per lo sviluppo sociale, motorio e cognitivo a livello intergenerazionale.

