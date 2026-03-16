Ceccano, intesa tra Comune e Istituto Alberghiero: studenti coinvolti negli eventi istituzionali

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comune di ceccano
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Nuove opportunità di formazione per gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ceccano grazie all’accordo sottoscritto nei giorni scorsi tra l’amministrazione comunale e l’istituto scolastico. Il sindaco Andrea Querqui ha firmato la convenzione che punta a rafforzare la collaborazione tra il Comune e il mondo della scuola, favorendo esperienze pratiche direttamente sul territorio.
L’intesa prevede il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ceccano nelle iniziative promosse dall’Comune di Ceccano. In particolare, i ragazzi potranno partecipare all’organizzazione e alla gestione di eventi istituzionali, manifestazioni culturali, convegni e iniziative pubbliche promosse dall’amministrazione cittadina.
L’obiettivo, come spiegato in una nota del Comune, è quello di creare un ponte concreto tra formazione scolastica e realtà operativa, consentendo agli studenti di mettere in pratica le competenze acquisite durante il loro percorso di studi. Le attività riguarderanno in particolare i settori dell’accoglienza, della ristorazione e dell’organizzazione di eventi, ambiti centrali nella preparazione professionale degli studenti dell’istituto.
L’accordo rappresenta quindi un passo importante per valorizzare le eccellenze formative del territorio e offrire ai giovani esperienze utili per il loro futuro professionale, contribuendo allo stesso tempo alla qualità e all’organizzazione degli eventi promossi dalla città di Ceccano.

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