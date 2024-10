Ceccano: Incontro sul Terrorismo con Giampaolo Mattei da Sinestesia

Mercoledì 23 ottobre alle ore 17:30 a Ceccano si terrà presso il caffè Letterario Sinestesia in via F. Vetus un Convegno dal titolo: “Il terrorismo di ieri e di oggi”.

Sono passati cinquantacinque anni ormai da quel 12 dicembre 1969, la Strage di piazza Fontana.

Un filo di violenza che in questi decenni arriva al Bataclan del 13 Novembre 2015.

Ne parleranno Giampaolo Mattei, presidente associazione “Fratelli Mattei”, il maresciallo Fabio Laurentini, la dott.ssa Emanuela Piroli, lo scrittore Diego Protani, il dottor Francesco Compagnone. Modera il professor Pietro Alviti.

Giampaolo Mattei è fratello di Stefano e Virgilio Mattei vittime del rogo di Primavalle avvenuto il 16 Aprile 1973. La cittadinanza è invitata a partecipare.

