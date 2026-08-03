Ceccano, incontro in municipio con gli autori del libro sulla flora unica del parco di Castel Sindici

Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, e l’assessore Alessandro Ciotoli, delegato alle Politiche Culturali, Programmazione Strategica e Patrimonio, hanno incontrato in municipio Pietro Salomone, botanico, e Paolo Fusacchia, ornitologo e micologo, autori del libro “La flora del parco di Castel Sindici”. Dichiara il sindaco Querqui: «Continua l’operato ecologista di Salomone e Fusacchia, già attivi in un importante gruppo di lavoro per la valorizzazione del monumento naturale Bosco Faito. I graditi ospiti ci hanno consegnato una copia del loro nuovo lavoro dedicato al meraviglioso verde urbano attorno al maniero otto-novecentesco».

«Quello dei due studiosi – aggiunge – è stato un lavoro frutto di mesi di studio e osservazione, che ha fatto emergere un ecosistema unico anche all’interno del parco più grande della Città di Ceccano.Il libro sarà presentato alla Città nelle prossime settimane. Saranno anche organizzati progetti didattici in collaborazione con gli istituti scolastici di tutta la provincia di Frosinone. Si collabora con altre Eccellenze di Ceccano».