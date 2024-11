Ceccano: incontro con L’onorevole Sandro Ruotolo

Si terrà a Ceccano il 15 novembre alle ore 18 presso il caffè letterario Sinestesia l’incontro con l’onorevole Sandro Ruotolo.

Sandro Ruotolo è uno dei massimi esponenti del giornalismo italiano, che l’ha visto collaborare con le più importanti testate italiane e diventare inviato speciale in televisione. La sua carriera prende il via nel 1974, quando inizia a collaborare con il quotidiano Il manifesto. Ma il debutto sul piccolo schermo non tarda ad arrivare: nel 1980 entra infatti in Rai dove avvia una lunga attività in qualità di corrispondente ed inviato speciale, per il TG2 e per il GR1.

Negli anni ’90, poi, arrivano i grandi cambiamenti. Nel 1991 è impegnato nell’organico della redazione del TG3, per poi lavorare a Mediaset al fianco di Michele Santoro dal 1996 al 1999. La collaborazione con il collega affonda le radici nel 1988, quando lo affianca nella realizzazione di diversi programmi televisivi, tra cui Samarcanda. Nel 2011 partecipa al programma di Santoro Servizio pubblico. Nel corso della sua attività giornalistica, inoltre, Ruotolo si è imposto come baluardo della lotta contro le mafie. Dal 2015 vive sotto scorta in seguito alle minacce ricevute da Michele Zagaria, boss dei Casalesi.

Sandro Ruotolo ha anche partecipato attivamente alla vita politica del Paese. Nel 1980 è candidato consigliere regionale in Campania per il Partito di Unità Proletaria per il Comunismo. Ma l’affermazione nella scena politica italiana è arrivata solo negli ultimi anni, quando nel 2020 viene eletto Senatore, sostenuto dal centro-sinistra. Nel 2024 è stato eletto al Parlamento Europeo nelle file del Partito Democratico.

COMUNICATO STAMPA