Ceccano, incontro Asl-Comune: in arrivo l’Ospedale di comunità e la nuova Rems

Una delegazione comunale ha avuto aggiornamenti sulle grandi e piccole opere in programma per la sanità locale.

Una delegazione del Comune di Ceccano, guidata dal sindaco Andrea Querqui, ha incontrato il direttore generale della Asl di Frosinone, dottor Arturo Cavaliere, per avere un aggiornamento sullo stato delle principali opere sanitarie in corso di realizzazione sul territorio.

Il confronto si è svolto in un clima cordiale e colloquiale, sottolineando l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni per offrire ai cittadini strutture moderne, attrezzate e coerenti con il modello di sanità che integra ospedale e territorio.

Nel corso dell’incontro, è stato fatto il punto sull’Ospedale di comunità, che sarà operativo al massimo entro il prossimo mese di giugno e ubicato negli spazi dell’ex “Ala Mosconi”, all’interno del complesso della Casa della Salute in zona Borgo Santa Lucia. L’intervento è sostenuto da finanziamenti Pnrr. Sono stati anche richiesti interventi volti ad accrescere il decoro e la pulizia dell’area circostante.

Per il mese di maggio, inoltre, è prevista l’inaugurazione della nuova Rems, Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, realizzata lungo viale Fabrateria Vetus dopo la demolizione dell’ex ospedale incompiuto e frutto di un investimento pluriennale. La struttura accoglierà inizialmente le persone attualmente ospitate nella sede provvisoria situata in via Marano, nelle vicinanze del futuro Ospedale di comunità.

La Asl ha fornito aggiornamenti anche sul percorso di attivazione dei servizi previsti all’interno della Casa della Salute. La delegazione comunale, infine, ha infine richiesto ulteriori momenti di confronto istituzionale per accompagnare l’avanzamento dei progetti e garantire una programmazione condivisa delle prossime fasi.