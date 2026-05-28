Ceccano, “Inaut – Oltre i sensi”: doppio evento per la consapevolezza sull’autismo

L’Amministrazione Querqui propone due eventi in sinergia con l’Aps Abilità: la proiezione del film “A brilliant young mind” in biblioteca, e laboratori, percorsi sensoriali e giochi nella Villa comunale.

A Ceccano, nel fine settimana, un doppio evento per la consapevolezza sull’autismo. L’Amministrazione Comunale propone l’iniziativa curata dall’assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con l’Aps Abilità nel quadro dell’iniziativa “Awareness Autism”.

«È un programma – commenta il sindaco, Andrea Querqui – pensato per riflettere, abbattere le barriere e stare insieme, prima nella rilanciata biblioteca comunale “Filippo Maria De Sanctis” e poi nella rigenerata Villa comunale di Ceccano. L’Amministrazione ritiene fondamentale scalfire il muro del pregiudizio, tra i maggiori ostacoli all’integrazione tra le nuove generazioni».

Venerdì 29 maggio, alle ore 18.30, si terrà la proiezione del film “A brilliant youg mind” nell’auditorium della biblioteca comunale con ingresso libero per tutti. Il film racconta la storia di Nathan, un giovane con spettro autistico che approda alle Olimpiadi della Matematica e viene stravolto da una nuova conoscenza, la coetanea Zhang Mei.

Domenica 31 maggio, dalle ore 10 alle 13, seguiranno le attività in programma nella sottostante Villa comunale. Si svolgeranno un laboratorio multisensoriale creativo, per tutti i bambini, e i percorsi sensoriali (tattili, visivi, olfattivi e gustativi). Saranno allestiti anche un’area gioco con un gonfiabile e un’info point, uno spazio informativo sui segnali precoci di autismo.

«È una manifestazione – racconta Mariangela De Santis, vicesindaco e assessora alle Politiche Sociali – organizzata in collaborazione con l’Aps Abilità, operativa sul territorio di Ceccano, per sensibilizzare sull’importanza della conoscenza e dell’inclusione con riferimento ai bambini e adolescenti affetti da disturbo dello spettro autistico. La pellicola a tema è un’occasione di riflessione e la mattinata all’aperto sarà un momento di condivisione e gioco, ma soprattutto un’opportunità di socializzazione per i nostri piccoli concittadini».